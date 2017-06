Jovem é baleado em assalto no Centro de Manaus e deixado no Campos Elíseos

Um jovem de 23 anos foi baleado, nesta terça-feira (13), após um assalto no Centro de Manaus, Zona Sul da capital. Ele foi deixado no conjunto Campos Elíseos, bairro Planalto, Zona Centro-Oeste, por volta das 20h.

De acordo com policiais militares da 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima levou um tiro na perna e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul.

Em depoimento, o jovem alegou que foi vítima de um assalto e sequestro relâmpago no Centro. Ele foi abandonado cerca de uma hora após o crime em via pública

Segundo servidores do Samu, o estado da vítima é estável. Não há informações sobre a identificação e nem a localização do autor do crime.

Bruna Chagas

EM TEMPO