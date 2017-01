Jovem é assassinado a tiros na Zona Sul

Luiz Eduardo Barbosa Martins, 21, foi assassinado, no fim da tarde desta terça-feira (17), por volta das 16h30, na avenida Marques da Silveira, bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus.

De acordo com o aspirante da Polícia Militar (PM), Rui Vasconcelos, da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), não há informações sobre o paradeiro do autor dos disparos.

“Fomos até o local, mas nenhum morador quis contribuir com maiores informações. O rapaz morreu no local, mas não sabemos exatamente a quantidade de tiros que ele levou”, informou o PM.

Nas redes sociais circulou um boato de que o jovem tinha ligação com a facção criminosa Família do Norte (FDN) e que, ainda, teria uma tatuagem de palhaço nas costas. As informações foram desmentidas pela PM.

“Na verdade, não temos a confirmação de que ele era integrante da FDN. A tatuagem não era um palhaço e, sim, uma carpa (peixe) oriental”, afirmou Vasconcelos.

O corpo de Luiz foi removido por peritos e levado para a sede do Instituto Médico Legal (IML), Zona Norte. As causas do crime serão investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e sequestro (DEHS).

Isac Sharlon

Portal EM TEMPO