Jovem é apreendida por torturar e estuprar filho de 4 anos

Uma jovem de 18 anos, suspeita de estuprar o próprio filho em 2016, na época com quatro anos de idade, foi apreendida, nesta segunda-feira (13), em cumprimento de mandado de busca e apreensão. Ela está detida na sede da Delegacia Especializadas em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus. Só agora o inquérito será encaminhado à Justiça.

No laudo do Instituto Médico Legal (IML) consta que a criança apresentava sinais de tortura, com manchas de queimaduras em algumas partes do corpo. Além disso, o laudo comprova que houve a penetração, com um objeto com formato de um pênis, no ânus da vítima. Atualmente, a criança está com cinco anos e sob a guarda dos avós maternos.

“A Justiça já havia decretado a busca e apreensão dela, mas não havíamos cumprido por conta da falta de laudo, mas agora com os documentos em mãos, não têm como deixá-la impune”, disse a delegada.

A decisão da Justiça em expedir o mandado de prisão da mulher ocorreu após o laudo pericial do Instituto Médico Legal (IML) comprovar que a criança sofreu abusos sexuais. Na denúncia consta ainda que, na época, a mulher foi denunciada junto com a companheira dela, mas por falta de prova não foi indiciada criminalmente por participação nos abusos.

O crime teria acontecido em fevereiro de 2016, na casa onde a criança morava com a mãe e a companheira, no bairro Morro da Liberdade, Zona Sul. Já o mandado de busca e apreensão foi cumprido em um novo endereço, no bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste, onde a mulher atualmente morava.

À imprensa, a delegada informou que a mulher negou a autoria dos fatos, mas deve continuar detida e aguardará a decisão do Ministério Público sobre qual medida ela será submetida.

