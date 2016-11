Jovem é acordado por equipes policiais e tem prisão decretada por tráfico de drogas no Redenção

O jovem Higo da Silva Ferreira, 19, vulgo ‘Gasparzinho’, foi preso em flagrante nesta quinta-feira (10) por envolvimento com o tráfico de drogas na Zona Centro-Oeste de Manaus. A ação teve a participação da equipe de investigação do 17º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e apoio de servidores lotados na 6ª Seccional Centro-Oeste, sob o comando dos respectivos delegados titulares das unidades policiais, Miguel Ribeiro e Abrahão Serruya.

De acordo com o Miguel Ribeiro, Higo foi preso na casa onde morava, situada na Rua Acopiara, bairro Redenção. “Com o infrator apreendemos um total de 500 gramas de substâncias ilícitas, dentre elas uma pedra de oxi, uma porção de maconha do tipo ‘skunk’ e 240 trouxinhas de pasta base de cocaína. Também encontramos com ele um aparelho celular modelo Moto G da Motorola, uma balança de precisão, petrechos para armazenar o material ilícito e R$ 3,50”, disse.

Conforme o titular do 17º DIP, os policiais civis chegaram até o infrator após o recebimento de denúncias anônimas. Segundo Ribeiro, o jovem estava dormindo quando a equipe chegou até o imóvel onde ele morava. Em depoimento, o infrator afirmou que iria fazer a entrega dos entorpecentes hoje à noite.

Higo foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá permanecer à disposição da justiça.

Com informações da assessoria