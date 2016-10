Jovem deficiente é assassinado a facadas no Santa Etelvina

Um jovem identificado como Felipe Araújo costa, 19, foi morto a facadas, na madrugada desta sexta-feira (28), por volta das 3h, na rua Japim Açu, no conjunto Viver Melhor, bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

Populares informaram à polícia que ouviram gritos e, ao saírem de suas casas para ver o que estava acontecendo, avistaram o rapaz jogado no chão todo ensanguentado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas quando a ambulância chegou ao local Felipe já estava morto.

Conforme a polícia, a vítima era deficiente físico, pois duas muletas foram encontradas ao lado do corpo. O homem foi morto com facadas no tórax e na clavícula. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). A motivação e a autoria do crime seguem desconhecidas.

Portal EM TEMPO