Jovem de Tefé estreia no Shooto Brasil no dia 26 de março

A amazonense Joice Mara da Silva estará na vitrine do MMA nacional no dia 26 de março, quando tem estreia marcada no Shooto Brasil 70, no Rio de Janeiro. A luta terá transmissão ao vivo pelo Canal Combate e adversária será a carioca Aline Nery, da equipe Renovação Fight Team (RFT).

“Estou treinando todos os dias, trabalhando tanto a parte física quanto a parte técnica, buscando sempre corrigir os erros. Meu forte é a luta em pé, mas tenho me dedicado muito para fortalecer o meu jiu-jítsu, boxe e wrestling. Estarei preparada para fazer um grande combate no Shooto”, assegura Joice Mara.

Aos 18 anos, Joice Mara é apontada como uma das mais promissoras atletas do MMA do Amazonas. Ela, que mora no bairro da Compensa e treina equipe JMT/CT Manaus Fight (Manoa), tem um currículo com cinco lutas, sendo quatro vitórias e uma derrota.

Joice Mara foi revelada ano passado no Amazon Talent e depois passou pelo Rei da Selva, franquias dirigidas pelos empreendedores Sammy Dias e Diogo Dutra, em Manaus. Ainda em 2016 foi ao interior e venceu o Dantas Fight (Tefé).

Na capital do Estado, também lutou o Big Way Fight 10 e o Mr.Cage, no qual conquistou o cinturão do peso palha (até 52 kg) – um feito histórico, pois tinha apenas 17 anos na ocasião e venceu duas adversárias no GP da categoria, Gilsely Perêa (CT Brunocilla) e Daiany Mota (RCT/Coari).

Natural de Tefé (a 575 quilômetros de Manaus), Joice Mara veio para Manaus ainda criança. Em seu retorno para a terra natal, no início de dezembro, ela fez bonito ao vencer Kalinka Sousa (Nova União/Garagem) por finalização no Dantas Fight 7. Seu talento impressionou o prefeito do município, Normando Bessa de Sá (PMN), e o secretário de Esportes, Fábio Araújo.

Para viajar ao Rio de Janeiro, Joice Mara e seu treinador, Jefferson de Paula, estão recebendo passagens aéreas cedidas pela Prefeitura Municipal de Tefé. “O apoio do prefeito Normando Bessa e do secretário Fábio Araújo são fundamentais para a concretização desse sonho de lutar no Shooto Brasil”, destaca o técnico.

A estreia de Joice Mara no evento nacional foi articulada pelo manager Marcelo Pontes, da equipe MBJJ/Nova União (Manaus). A lutadora e o técnico viajam no dia 18 de março para o Rio de Janeiro – o “camp” para o Shooto será feito na academia do técnico Dedé Pederneiras.

Com informações da assessoria