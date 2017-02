Jovem de Tefé é destaque no Amazon Talent 7

A sétima edição do Amazon Talent, dia 4 de março, no ginásio da Ulbra, Zona Sul de Manaus, terá a presença de um guerreiro vindo do município de Tefé (a 575 quilômetros da capital em linha reta). Aos 21 anos, Samuel Silva, o “Caveira”, tenta emplacar de vez nas Artes Marciais Mistas (MMA) da Região Norte.

Apostando alto na mudança de vida por meio do esporte, Samuel deixou a zona de conforto para trás e se mudou para Manaus, onde treina na academia SD System/Checkmat. Atualmente, a família é apenas uma lembrança que lhe dá forças na hora de subir ao octógono. No Amazon Talent 7, Caveira será o desafiante do cinturão da categoria pena (até 66 kg) contra o campeão Elves Brenner (JMT/Melvin Revilla).

“O maior sacrifício é viver longe dos meus pais, abdicar de uma vida de uma pessoa normal para viver esse sonho, que não é fácil. Acredito que ter que abandonar a família é a maior dificuldade que um atleta pode ter. Mas faço isso por eles, pois sonho em dar uma vida melhor pra eles por meio da luta”, conta Samuel, que mora com a irmã em Manaus e vive única e exclusivamente do esporte.

O talento do jovem de Tefé impressiona os fãs de MMA no Amazonas. Ele tem quatro combates profissionais, com três vitórias e uma derrota. Ganhar o cinturão do Amazon Talent pode alçá-lo a eventos nacionais, como Jungle Fight, Shooto Brasil e Aspera FC.

“Tenho o sonho de ser reconhecido em minha cidade pelo meu esforço e pelos meus feitos. Quero ser formador de opinião e ter influência sobre as crianças e poder ajudar, assim como muitos me ajudaram desde o início da minha carreira”, conclui Samuel, que é oriundo do jiu-jítsu, mas se destaca pelo excelente jogo de muay thai e boxe.

Ingresso

Os bilhetes para o Amazon Talent 7 custam R$ 25 (arquibancada) e R$ 40 (cadeira VIP). Podem ser comprados nas academias dos atletas envolvidos no card e também por meio dos telefones (92) 98262-2820 e 99154-1158.

Com informações da assessoria