Jovem de 23 anos pode ser o primeiro goleiro amazonense a defender uma seleção

O goleiro João Moreira da Silva Filho, 23, pode se tornar o primeiro goleiro amazonense a jogar numa seleção nacional. Mas ele não atuará com a camisa verde e amarela. O jovem está sendo assediado pela Guiana Inglesa. Com passagem na base do Sul América, Princesa do Solimões, Nacional e Penarol, o jogador vive a expectativa da possibilidade de sua convocação em agosto, pela Federação de Futebol da Guiana, para o amistoso contra as Ilhas Cayman.

João Moreira jogou nos dois principais clubes da Guiana Inglesa. No Slingerz FC, foi campeão Nacional e da Copa Nacional em 2014 e 2015, sendo eleito o melhor goleiro de ambas as competições. A outra equipe tradicional na Guiana que o amazonense atuou foi o Alpha United, sendo destaque, apesar de não ter avançado na disputa da Champions League Caribenha. No entanto, o arqueiro está há mais de um ano sem jogar profissionalmente.

O amazonense está fazendo sua pré-temporada em Manaus há pouco mais de duas semanas, visando se apresentar em forma em seu novo clube, o Newhall FC, da quarta divisão dos Estados Unidos. Ele vive a expectativa de ser convocado pelo técnico Wayne Dover, que era coordenador técnico da seleção nacional, mas foi efetivado treinador, já tendo em currículo nove títulos nacionais pela equipe do Alpha United.

“É uma expectativa muito grande. Como digo: tudo é o resultado de muito trabalho. O preparador de goleiro da seleção trabalhou comigo dois anos no Slingerz. Ele já conhece meu trabalho, sabe do meu potencial e isso vai influenciar para uma possível convocação. Vou ficar muito feliz de vestir a camisa da seleção, mas eu não me considero um jogador da seleção, porque ainda não tive uma convocação oficial”, explicou.

De acordo com goleiro amazonense, a convocação é quase certa, pois ele teve um contato direto do presidente da federação Colin Klass, mas recusou por não estar em forma. Segundo ele, tudo depende de sua preparação para ficar em forma e pronto para ser oficialmente convocado.

“Vamos dizer que tenho boas chances, porque o presidente da federação ficou muito feliz com minha volta no mercado do futebol, em especial no norte-americano, que está crescendo. Me apresento no meu novo clube dia 1° de julho e se tiver boas atuações, devo ser chamado para jogar na seleção”, contou.

Paulo Rogério

EM TEMPO