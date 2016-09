Jovem de 20 anos é preso por envolvimento em roubo de carro, no Adrianópolis

Maurício Brendo de Aguiar Ferreira, 20, foi preso em casa, no bairro Coroado na Zona Leste, no início da noite desta quinta-feira (15). Ele foi reconhecido como um dos infratores envolvidos em roubo de veículo, ocorrido às 13h30 da tarde desta quinta-feira (15), no bairro Adrianópolis, Zona Sul de Manaus.

A delegada titular do 11º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Joyce Coelho disse que Maurício e dois comparsas, ainda não identificados pela polícia, abordaram a vítima, uma professora de 53 anos, na rua da Consolação, no Adrianópolis, e, com uma arma de fogo, levaram o carro dela, modelo Palio, de cor prata e placas OAC – 3614. Durante a ação criminosa, o trio ameaçou a mulher e ordenou que ela saísse do automóvel.

Após o roubo, os três infratores empreenderam fuga. Entretanto, foram perseguidos por taxistas e acabaram abandonando o carro da professora na rua Nova Esperança, terceira etapa do bairro Coroado, Zona Leste. Eles fugiram levando os pertences da vítima que estavam no interior do veículo: uma bolsa, dinheiro, aparelho celular e um pen drive.

“Logo que tomamos conhecimento do crime demos início às diligências. Por meio das imagens captadas pelas câmeras de segurança da escola onde a vítima trabalha conseguimos identificar Maurício, já que ele havia sido preso pelos policiais do 11º DIP por tráfico de drogas. Os investigadores foram até a casa do infrator, situada na Rua São Pedro, bairro Coroado, e efetuaram a prisão dele em flagrante”, explicou Joyce Coelho.

No prédio do 11º DIP, Maurício confessou participação no roubo. Com ele foi recuperado o pen drive da vítima. A delegada destacou que as investigações em torno deste caso irão continuar com o intuito de identificar e prender os demais envolvidos no crime.

Maurício foi autuado em flagrante por roubo majorado. Ao término dos trâmites legais realizados na unidade policial o infrator foi encaminhado à Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, no Centro de Manaus, onde irá aguardar julgamento.

Com informações de assessoria