Jovem de 18 anos é preso por crimes cometidos na adolescência

Davd de Queiroz Vieira, 18, conhecido como “Mano D”, foi preso, na tarde desta quarta-feira (15), em cumprimento a um mandado de busca e apreensão por envolvimento em roubos. O rapaz foi preso em uma residência, localizada na rua Dalva de Oliveira, bairro Santo Agostinho, Zona Oeste de Manaus.

A ação de busca e apreensão teve início após os policiais militares da Rocam receberem informações, por meio do disque-denúncia da equipe, de que naquele endereço um foragido da Justiça estava escondido.

De acordo com os policiais, ao chegar no local foi solicitado a identificação do suspeito e, com isso, foi constatado a existência de mandado de busca e apreensão em nome dele expedido no dia 10 de janeiro de 2017, pela juíza de Direito do Juizado da Infância e Juventude.

Em análise ao documento, a ordem faz alusão a crimes de roubo que Davd é suspeito de ter cometido ainda quando era menor de idade. Ele não havia se apresentado à sede da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

O rapaz recebeu voz de prisão e foi conduzido à sede do 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e, posteriormente, será transferido para a Deaai, onde os procedimentos cabíveis serão adotados de acordo com a Lei.

Isac Sharlon

EM TEMPO