Jovem consegue fugir após levar dois tiros na Zona Sul

Um jovem de 17 anos foi baleado com dois tiros, na noite desta segunda-feira (14), próximo a uma casa lotérica, localizada na avenida Adalberto Vale, bairro Betânia, Zona Sul de Manaus. De acordo com vizinhos, cinco tiros foram disparados contra a vítima, porém apenas dois atingiram a região do braço e da perna. Não há informações sobre o autor dos disparos.

De acordo com uma moradora, que prefere não ter o nome divulgado por medo de sofrer represálias, o jovem é morador da rua São Jerônimo e há poucos dias estava em liberdade. “Ele ficou detido por tráfico de drogas no Centro Socioeducativo Dagmar Feitosa, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste”, destacou.

Mesmo baleado, o jovem ainda conseguiu correr e pedir socorro. “Ele saiu mancando e gritando até próximo à Escola Estadual Antonio Lucena Bittencourt. A família e os amigos dele apareceram, colocaram ele dentro de um carro e levaram para o hospital”, disse a moradora.

Questionada sobre quem teria sido o autor dos disparos, a testemunha preferiu ficar em silêncio.

Ainda segundo moradores, a polícia chegou no local minutos após o crime, mas nenhuma testemunha quis colaborar com informações. A reportagem tentou contato com os policiais militares da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), responsável pela segurança na área, mas não houve retorno. Não há informações sobre a motivação do crime.

