Jovem conhecido como ‘Terror do Armando Mendes’ é baleado e morre em praça na Zona Leste

A vítima é suspeita de cometer vários homicídios do Armando Mendes, de acordo com informações da polícia – Divulgação

O autônomo David Tomaz Souza, conhecido como “Dedê”, de 21 anos, foi executado com cinco tiros, na noite desta terça-feira (6). O crime aconteceu em uma praça, localizada entre as Ruas I e J do Bairro Armando Mendes, Zona Leste de Manaus.

Testemunhas relataram à polícia que a vítima estava na praça falando ao celular, na companhia de três amigos, que não identificados, quando três homens chegaram ao local em duas motocicletas, de placas e características não identificadas. Os suspeitos atiraram várias vezes na direção de “Dedê”.

O autônomo foi atingindo com cinco tiros. sendo três na cabeça, um no braço direito e outro na clavícula esquerda. O rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu no local do crime.

De acordo com informações da polícia, Dedê era conhecido como “Terror do Armando Mendes” e é suspeito de cometer vários homicídios na área.

No local do crime, a polícia encontrou duas cápsulas e dois projéteis de pistola 380 milímetros.

O corpo foi recolhido para o Instituto Médico Legal (IML). O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

