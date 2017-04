Jovem chega a hospital com facadas e motivação do crime é desconhecida

Wendel Santos Teixeira, de 24 anos, foi esfaqueado na noite desta quarta-feira (19), no bairro Cidade de Deus, Zona Leste de Manaus.

O motivo do crime ainda é desconhecido pela polícia. Wendel chegou ferido à base policial da 13° Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

“O homem chegou pedindo socorro e pedindo pra ser levado para o hospital, ele já estava quase desmaiando e não deu tempo para ele falar sobre a motivação. Colocamos o homem em uma viatura e levamos para o hospital”, disse um policial que pediu para não ter o nome divulgado.

Por volta das 21h30, Wendel deu entrada no Hospital Pronto-socorro Platão Araújo, em estado grave, com três facadas que atingiram o peito, próximo ao coração, as costas e o ombro. A vítima passou por procedimentos médicos e no início da manhã de hoje foi transferida para o Hospital João Lúcio e não corre risco de morte.

Um parente de Wendel esteve no HPS Platão Araujo, mas também não soube informar as motivações do crime para as autoridades policiais. Até a publicação desta matéria o caso não havia sido registrado pela Polícia Civil.

Daniel Landazuri

EM TEMPO