Jovem baleado no rosto pelo primo morre no João Lúcio

Velório de Hilquias aconteceu na casa do pai – Raphael Sampaio

Morreu na tarde desta sexta-feira (24), no Hospital João Lúcio, Zona Leste de Manaus, o adolescente Hilquias Lima Brito, de 17 anos, que foi baleado pelo próprio primo, na manhã do último domingo (23). O caso ocorreu num rip rap do bairro São José 3, também na Zona Leste.

Leia também: Após desentendimento entres primos, adolescente é baleado na cabeça no São José

Segundo o pai de Hilquias, Francisco Brito, de 52 anos, o jovem morava com a mãe e, na noite do crime, havia ido dormir na casa do primo.

“Infelizmente foi por causa da droga. Ficaram bebendo e usando a noite toda e quando os tios deles saíram, aconteceu a briga. Quando voltaram, meu filho já estava na cama agonizando. Eles perceberam que havia uma marca de tiro nele”.

O funeral foi realizado na própria casa do pai da vítima. No dia do crime, policiais da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) chegaram a efetuar buscas pela área, mas nada encontraram.

O primo de Hilquias continua desaparecido e a Delegacia Especializada de Homicídio e Sequestros investiga o caso.

Raphael Sampaio

EM TEMPO

Leia mais:

Mulher mata primo porque vítima não tinha drogas para oferecer na Cachoeirinha.

Primo de pistoleiro da FDN é preso por suspeita de matar o enteado

Primos são mortos em disputa pelo tráfico de drogas no Novo Aleixo