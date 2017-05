José Ricardo visita redação do EM TEMPO e fala de pré-candidatura ao governo do AM

O Jornal Amazonas EM TEMPO inicia uma série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do Estado do Amazonas, para a eleição suplementar que ocorrerá no dia 6 de agosto deste ano. O primeiro convidado é o deputado José Ricardo (PT), que visitou a redação na tarde desta quinta-feira(25) e conversou com a repórter Fabiane Morais.

A entrevista consiste em um bate-papo no qual o pré-candidato fala sobre as propostas de governo. A conversa completa será publicada no Com a Palavra, da edição do Jornal EM TEMPO, no caderno de política, deste domingo (27).

O deputado comentou sobre o momento político e econômico do Amazonas, principalmente, após a saída de José Melo (Pros) do governo, que teve o mandato cassado. José Ricardo falou sobre a sua última candidatura para prefeito de Manaus e sobre as diretrizes que ele deve seguir nessa nova tentativa de alcançar um cargo majoritário, além do cenário político amazonense para essas eleições.

Ele conversou ainda com a editora de política, Valéria Costa, ao vivo pela fan page do EM TEMPO no Facebook e já deu uma prévia do que o leitor poderá conferir no jornal deste domingo.

Bruna Chagas

EM TEMPO