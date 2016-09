José Ricardo quer construir oito mil casas populares com o Minha Casa, Minha Vida – municipal

Os apoiadores da coligação ‘Compromisso com o Povo’ participaram de uma caminhada e panfletagem, nesta quarta-feira (28), com direito a ‘bandeiraço’, na bola do Eldorado, bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul. José Ricardo (PT), e seu vice, Yann Evanovick (PCdoB), apresentaram à população propostas do plano de governo para Manaus, com ênfase em políticas de habitação para as famílias de baixa renda.

O candidato disse que vai utilizar o Programa Minha Casa, Minha Vida – Municipal – para construir oito mil casas populares e lotes urbanizados, além de implantar a Secretaria Municipal de Habitação e Questão Fundiária.

“Apesar de Manaus estar no topo de déficit habitacional (com 22,9%), conforme pesquisa do Ministério das Cidades/2015, a prefeitura de Manaus não tem projeto habitacional para a capital. Hoje, quem quiser comprar um lote de terra, a baixo custo, para construir sua casa própria não irá encontrar. E sempre digo que as ocupações são reflexos da ausência do poder público e da falta de inves­timentos em moradias populares. Sou contra invasões. Por isso, no meu governo irei implantar uma política habitacional que realmente funcione para Manaus”, declarou.

Como outras propostas nessa área, ele destaca a criação do ‘Plano Municipal de Habitação’, transparente e que prime pela função social inclusiva; a criação do banco de dados das terras urbanas de Manaus e o Cadastro Único Fundiário.

Como deputado estadual, José Ricardo sempre apoiou a reivindicação dos movimentos sociais que lutam por moradia. Na Assembleia Legislativa, apresentou Projeto de Lei para se tornar obrigatória a disponibilização na internet dos cadastros das famílias inscritas e em espera nos programas habitacionais do Estado, bem como a relação dos contemplados.

Com informações da assessoria