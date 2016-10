José Ricardo (PT) mostra confiança ao votar

O candidato José Ricardo Wendling (PT) votou na manhã deste domingo, no Centro Social Urbano (CSU) do Parque 10, zona Sul de Manaus. A chegada do candidato estava marcada para às 9h30, mas atrasou em meia hora. José Ricardo fez questão de ir para a fila, não utilizando o recurso da votação preferencial.

Na saída da cabine de votação, o candidato e também deputado estadual mostrou otimismo com relação ao resultado. “Tenho confiança de que vamos chegar ao segundo turno. Sentimos isso ao longo da campanha quando o povo nas ruas veio nos procurar pedindo melhorias”, afirmou o petista. Para Wendling, o papel do prefeito passa exatamente pelo corpo a corpo. “O gestor municipal deve cuidar da vida das pessoas no cotidiano. É ele quem lida com situações mais comuns na vida do cidadão”, ponderou.

José Ricardo estava acompanhando do candidato a vice, Yann Marques (PCdoB), da senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB) e do vereador que disputa a reeleição, Waldemir José (PT). Sobre uma eventual derrota, o candidato desconversou. “Ainda não nos reunimos internamente para avaliar isso. Vamos aguardar o resultado primeiro”, falou.

Transtornos

Uma urna da seção 589 apresentou defeito, mas foi prontamente substituída pela fiscalização do TRE/AM. A troca demorou cerca de 40 minutos e atrasou a votação dos primeiros eleitores.

Fred Santana