José Ricardo participa de carreata na Zona Oeste de Manaus e fala sobre propostas para os jovens

Toda a militância da Coligação ‘Compromisso com o Povo’, juntamente com o candidato a prefeito de Manaus, José Ricardo (PT), e seu vice, Yann Evanovick (PCdoB), estiveram na manhã deste domingo (4) em adesivagem e carreata pela Zona Oeste da cidade, percorrendo os bairros Santo Antônio, Compensa e Lírio do Vale. Na ocasião, eles defenderam melhorias nas políticas públicas para os jovens de baixa renda, propondo a criação do Sistema Municipal de Juventude, como ainda a implementação do Passe Livre Estudantil e do Programa Vale Cultura.

“Sabemos que os jovens gostam de participar, de se envolver na vida em sociedade e é com esse dinamismo que queremos contar num futuro governo. A questão é que hoje temos uma atual gestão municipal que não prioriza essa área, tendo até extinguindo a Secretaria Municipal da Juventude, fazendo com que os jovens convivam com falta de políticas públicas básicas”, disse o candidato a prefeito.

Os candidatos defendem no Plano de Governo para a Prefeitura de Manaus a implementação do Sistema Municipal de Juventude, criando a Secretaria Municipal, o Plano Municipal e o Fundo Municipal da Juventude, como ainda irá reformular o Conselho Municipal para essa faixa etária. Entre as propostas estão a criação do Passe Livre Estudantil, com regras claras e para estudantes de baixa renda; e o Programa Vale Cultura, para garantir aos jovens de baixa renda um valor fixo mensal e cumulativo, por meio de um cartão magnético para que tenham acesso aos diversos meios culturais, como shows, teatros, livrarias e cinemas.

Também fazem parte do plano de governo da coligação a criação de Centros de Referência da Juventude, para formação profissional, prática desportiva e cultural e de convivência; implantar uma Clínica Municipal de Reabilitação e tratamento para jovens dependentes químicos; realizar adesão ao Programa do Governo Federal Juventude Viva, para combater o extermino da juventude; implementar o Plano Juventude Rural; e o Programa Saúde da Juventude; apoio ao primeiro emprego e empreendedorismo; além de elaborar o Mapa da Juventude de Manaus, implantar bibliotecários nas escolas da rede municipal de ensino, criar espaços de valorização da cultura de rua (Hip-Hop, Rap, Break); e do Programa Juventude Conectada, garantindo acesso à internet gratuita de banda larga nas praças e demais espaços públicos.

Com informações da assessoria