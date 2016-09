José Ricardo faz ‘bandeiraço’ no Coroado e apresenta propostas

O candidato a prefeito de Manaus, José Ricardo (PT), e seu vice, Yann Evanovick (PCdoB), participaram na manhã desta segunda-feira (12), de ‘bandeiraço’ e panfletagem na avenida Rodrigo Otávio, bairro Coroado, Zona Centro-Sul, juntamente com a militância da Coligação “Compromisso com o Povo”.

No encontro, eles falaram de suas propostas de construção de casas populares para famílias de baixa renda no município de Manaus, enfatizando o trabalho dos governos estadual e federal e com a sociedade civil organizada para o planejamento e direcionamento de ocupação e uso do solo das áreas de Manaus e das áreas ociosas

Dentre as propostas defendidas por José Ricardo está também a implantação da Secretaria Municipal de Habitação e Questão Fundiária; elaborar e implementar o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social unido a uma política de combate ao déficit habitacional, assim como a construção de lotes urbanizados e regularizados para famílias de baixa renda com o objetivo uma Manaus mais inclusiva e sustentável.

“Queremos criar uma política habitacional que contemple o ‘Programa Minha Casa, Minha Vida Entidades’ como forma de aprimoramento da política habitacional do município, utilizando também o “CAD ÚNICO” para gerenciar a política habitacional do município voltada para as famílias de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social, com a criação de um banco de dados municipal que priorize a transparência dos beneficiários”, disse ele. O prefeiturável pretende ainda, integrar a Política Municipal de Habitação ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) com fortalecimento do controle social; criar o Banco Municipal da Habitação visando o financiamento para famílias de baixa renda para construção de moradias.

Com informações da assessoria