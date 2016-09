José Ricardo e Yann Evanovick fazem caminhada e definem metas, no Puraquequara

O candidato a prefeito de Manaus, José Ricardo (PT), e seu vice, Yann Evanovick (PCdoB) da Coligação “Compromisso com o Povo”, estiveram neste sábado (10) juntamente com a militância em caminhada pela comunidade Bela Vista, no bairro Puraquequara, Zona Leste. As propostas para a Erradicação da Pobreza em Manaus e a criação do Conselho Municipal de Igualdade Racial e Combate à Intolerância Religiosa foram alguns dos assuntos abordados em minicomício realizado após a caminhada.

José Ricardo tem como proposta para erradicar a pobreza a implantação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar com o intuito de promover a inclusão social de pessoas em extrema vulnerabilidade socioeconômica. “Infelizmente ainda há muitas pessoas que não têm o que comer. Esta ainda é uma realidade que precisa ser enfrentada, por isso nós temos como uma das metas do nosso governo trabalhar para valorizar a vida viabilizando condições para o cidadão ter o suficiente para ter uma vida digna tendo acesso à água, a alimentação, a educação, ao trabalho, ao esporte e ao lazer”, disse ele, que já coordenou o Comitê de Ação da Cidadania Contra a Fome (Movimento do Betinho).

Dentre suas propostas estão: a promoção de ações inclusivas nas zonas urbanas por meio de programas de qualificação profissional, incremento da economia solidária, fomento de microcrédito e ao Microempreendedor Individual (MEI); e nas rurais, o aumento e acesso aos meios de produção, à assistência técnica e acompanhamento das famílias, com cooperação econômica e ingresso nos mercados e promoção do autoconsumo, assim como Instituir uma Linha de Crédito Especial por meio de convênios com o Governo Federal visando o aumento do rendimento agrícola para responder à necessidade local de segurança alimentar, e melhoria do quadro de nutrição prevendo o fomento de microcrédito e ao MEI.

Em toda sua trajetória política José Ricardo sempre defendeu a Igualdade Racial e Combate à Intolerância Religiosa. Em maio de 2015, na Assembleia Legislativa, ele promoveu debate por meio da Comissão de Direito Humanos, Cidadania e Legislativa Participativa em que é presidente, para discutir sobre as políticas públicas de promoção à igualdade racial, assim como debater sobre o Estatuto da Igualdade Racial (Lei Federal nº 12.228/2010) e os desafios de implementar a inclusão social da população negra e o acesso à saúde, educação, cultura e lazer, além de liberdade de crença. “Toda pessoa deve ser respeitada independente da cor da pele, classe social, ideologias políticas ou credos religiosos. Mas, como a discriminação continua presente em nossa sociedade, temos a obrigação de construir políticas públicas que enfrentem essa situação”, afirmou o prefeiturável, ressaltando que está em seu Plano de Governo a criação do Conselho Municipal de Igualdade Racial e Combate à Intolerância Religiosa.

