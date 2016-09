José Ricardo defende a construção de mais uma maternidade e do 1° hospital infantil municipal

Em panfletagem com ‘bandeiraço’ realizado nesta terça-feira (27), na avenida Constantino Nery, o candidato a prefeito de Manaus, José Ricardo (PT), e seu vice, Yann Evanovick (PCdoB), da Coligação ‘Compromisso com o Povo’, apresentaram suas propostas para a área da saúde básica. Entre as propostas estão a cobertura do serviço de acordo com o quantitativo populacional de cada região, enfatizando o cuidado às mães e às crianças, a construção de uma maternidade municipal na Zona Leste e do primeiro hospital pediátrico municipal.

“Aqui na capital, os percentuais de morte de grávidas e bebês são elevadíssimos. Isso porque não há o cuidado devido com as mulheres e as crianças, não há o pré-natal correto e essa negligência afeta a todos. Por isso, vamos construir uma maternidade municipal na segunda zona mais populosa da cidade, a Leste, e ainda o primeiro hospital infantil da prefeitura. Temos que valorizar a vida, e valorizar a vida é investir na saúde e bem-estar da população”, expôs o candidato após declarar que as propostas para o setor foram idealizadas a partir de reclamações da população.

A clínica municipal de reabilitação para dependentes químicos também está entre as propostas da coligação, além de ampliar as parceiras para dar atenção especial ao tratamento das pessoas nesta situação.

“Hoje em dia, infelizmente, a dependência química está muito perto da vida das pessoas. Todo mundo conhece alguém que passa por isso, um familiar, um amigo, um vizinho. Daí a urgência em investir na recuperação dos dependentes químico e no combate a esse mal que vem matando a sociedade, as famílias. O poder público tem o dever de promover políticas públicas para esta área”.

