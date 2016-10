José Ricardo decide não apoiar nenhum dos candidatos no segundo turno

O deputado estadual José Ricardo (PT), que ficou no quarto lugar na disputa pela prefeitura de Manaus, anunciou na manhã desta terça-feira (4), que não apoiará nenhum dos candidatos que disputam o segundo turno das eleições municipais.

Em nota, José Ricardo afirmou ter feito uma campanha vitoriosa e agradeceu as 113.939 mil pessoas que “aceitaram o seu programa de governo e as nossas propostas, construídas com a sociedade, em defesa de uma gestão transparente e participativa, diferente dos últimos prefeitos que administraram Manaus”.

“Acredito que os candidatos (Arthur Neto e Marcelo Ramos( e seus apoiadores que estão no segundo turno fazem parte do mesmo grupo político que está no poder há 34 anos e que sempre combati. Por isso, decido que não irei apoiar nenhum candidato no segundo turno” disse um trecho da nota.

O deputado ainda disse que está com sentimento de dever cumprindo. “Reafirmamos o nosso compromisso de fiscalizar, de denunciar e de propor soluções para Manaus e para o Amazonas, seja quem forem os gestores. O nosso compromisso é com o povo” finalizou a nota.

Com informações da assessoria