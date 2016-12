José Melo visita projetos de economia sustentável em Manacapuru

A proposta do governo é incentivar a produção de frutas com grande escala comercial, como açaí, cupuaçu e manga, e o processamento industrial. Com a piscicultura, a ação é semelhante. Além da criação em cativeiro, o governo espera atrair a iniciativa privada para ações de inovação industrial.

“A implantação da nova Matriz Econômica Ambiental é algo fundamental. Temos como base produzir proteína, consorciado com a fruticultura. Vamos incentivar e trabalhar para a base mineral ser explorada”, destacou José Melo.

A expectativa é que 48 vicinais em todo o Estado ganhem asfalto e ajudem a facilitar o escoamento da produção. A Nova Matriz Econômica Ambiental do Amazonas vai ser contemplada no pacote de R$ 950 milhões que o governo do Estado tem em caixa para investimentos no ano que vem.

Outros R$ 300 milhões serão empregado na duplicação da AM 010 até Rio Preto da Eva e no asfaltamento de estradas vicinais no interior. Outra parte dessa mesma verba deve ser investida na infraestrutura da capital.

“O Amazonas dispõe das condições ideais para criar peixe em cativeiro e tornar essa atividade econômica uma alternativa de desenvolvimento no interior. É uma vocação natural que o nosso governo tem priorizado. Queremos alavancar o modelo. Além de apoiar os pequenos, estamos trabalhando para atrair os investimentos do setor privado”, disse o governador.

