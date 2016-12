José Melo visita pacientes renais crônicos do Adriano Jorge e destaca melhorias para 2017

Cumprindo mais um compromisso de visita às unidades hospitalares da capital, o governador José Melo esteve na manhã deste sábado (31), na Fundação Hospital Adriano Jorge (FHJ), bairro da Cachoerinha, Zona Sul de Manaus, onde dialogou com os pacientes renais crônicos e da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do órgão, que é vinculado à Secretaria Estadual de Saúde (Susam). O governo destinou, neste ano, cerca de R$ 5,5 milhões para a FHJ, recurso alocado do Fundo de Promoção Social (FPS), para melhorias dos serviços oferecidos na unidade.

“Neste último dia de 2016 eu não poderia deixar de destacar o cuidado do nosso governo com as pessoas. Nós superamos muitas dificuldades ao longo deste ano e o que nos ajudou e fortaleceu foi o compromisso com cada amazonense que depositou sua confiança neste governo. É assim que esperamos começar 2017, em campo, visitando os hospitais, vistoriando as obras e recebendo das pessoas o carinho e ao mesmo tempo as sugestões para melhorar os nossos serviços. Com responsabilidade, coerência e muito trabalho vamos continuar unidos com nosso povo e pela melhoria da vida de nossa gente”, afirmou o governador.

Conforme o governador, a visita teve seu cunho solidário junto aos pacientes que receberam uma mensagem de amor e esperança. “Foi um momento em que tive a oportunidade para demonstrar meu carinho e firmar meu compromisso de dar o apoio necessário para os pacientes e familiares. Sabemos que as lutas são constantes, mas devemos ter fé em Deus para vencer todas as dificuldades”.

Em 2016, a área de saúde foi beneficiada com importantes ações do FPS que atuou como o braço forte do governo do Estado no momento de crise econômica. Ao todo, foram destinados mais de R$ 21,5 milhões para a compra de equipamentos, medicamentos, reformas e ampliação de serviços em 20 unidades.

Entre essas unidades, está a Fundação Hospital Adriano Jorge para onde foram destinados R$5,5 milhões para a reforma e ampliação do Centro de Nefrologia e aquisição de equipamentos entre tomógrafos, Raio X, ultrassom, desfibriladores, entre outros. Nesse final de ano foram comprados três tomógrafos, sendo que o primeiro já chegou no Hospital Adriano Jorge. Para o próximo ano, será feita uma reforma no Hospital.

