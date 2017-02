José Melo leva mensagem de otimismo para Aleam

Durante a solenidade de reabertura das atividades parlamentares na Assembleia Legislativa do Estado (Aleam), nesta quarta-feira (1º), o governador José Melo (Pros) esteve presente para proferir mensagem anual e prestigiar a posse do novo presidente da casa legislativa, deputado David Almeida (PSD).

Ao assumir a tribuna, José Melo destacou as ações adotadas pela gestão em 2016 e nos investimentos projetados para este ano. Entre eles, os pacotes que somam mais de R$ 1,5 bilhão em recursos, oriundos de empréstimos, que vão permitir construir novas escolas de tempo integral na capital e interior, investir em infraestrutura, habitação e na nova Matriz Econômica Ambiental, que terá atenção especial e receberá, este ano, cerca de R$ 450 milhões em investimentos ajudando alavancar o uso sustentável dos recursos naturais, tendo a piscicultura, fruticultura e a mineração como pilares.

O novo líder de governo, Sabá Reis, confirmou que a nova reforma administrativa e a Matriz Econômica Ambiental devem chegar à Aleam na próxima semana. “A reforma funcionará para melhorar as iniciativas do governo. Vamos fazer prevalecer essa determinação da rua e vamos estabelecer uma pauta de debates sobre esses assuntos com votações na quarta-feira”.

No plenário Ruy Araújo, aconteceu uma sessão especial, que iniciou com a prestação de contas do deputado Josué Neto (PSD), que esteve no comando da Assembleia por 4 anos e repassou a vaga para o novo presidente do Poder Legislativo, David Almeida (PSD). Em agradecimento, o ex-presidente da Aleam disse que realizou tudo o que estava ao seu alcance, enquanto estava à frente do Legislativo, para honrar com compromissos sem paralisar suas atividades, atrasar salários, ou demitir servidores.

Logo depois do discurso, houve a transição de presidência, junto com os novos membros da nova mesa diretora eleita pelos deputados, composta por 1º vice-presidente – Abdala Fraxe (PTN); 2º vice-presidente – Belarmino Lins (PMDB); 3º vice-presidente – Josué Neto (PSD); secretário-geral – Sabá Reis (PR); 1º secretário – Platiny Soares (DEM); 2º secretário – Ricardo Nicolau (PSD); e ouvidor/corregedor – Carlos Alberto (PRB), que irão atuar no biênio 2017/2018.

Como uma das primeiras ações como presidente, David pretende encaminhar aos deputados uma proposta de redução de 24 para 16 os números de comissões técnicas na Assembleia. Ele defende que ao ser membro da mesa diretora, o parlamentar não poderá presidir comissões. Outra sugestão será colocar em leilão imóveis do Poder Legislativo, que estão se “perdendo” no centro da cidade. Segundo ele, os recursos com a venda desses prédios poderão cobrir o déficit causado pela crise.

Na ocasião, o governador também falou das últimas mudanças no secretariado do Estado e declarou-se preparado, do ponto de vista administrativo, para assumir a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam) e qualquer outra pasta do próprio governo. Em coletiva com perguntas direcionadas a ele, os questionamentos envolveram, principalmente, a capacidade de gerenciar a pasta.

Em reposta, ele disse que desde quando começou a carreira pública, se apodera de conhecimento e aprende com gestores anteriores como Gilberto Mestrinho, Amazonino Mendes (PDT), Eduardo Braga (PMDB) e com Omar Aziz (PSD). “Preparei-me para ser governador por 30 anos. Do ponto de vista da gestão, sem falsa modesta, eu tenho competência de assumir qualquer órgão do meu Estado”, disse, ao lembrar que já atuou em vários órgãos dos ex-governadores.

Sobre a decisão de assumir Susam, Melo garantiu que a medida é necessária, já que, no momento, somente ele pode tomar medidas decisivas para que haja agilidade e melhora no serviço de saúde.

“Quando eu puder ter acesso à quantidade de médicos de plantão, detalhes sobre quais os procedimentos que eles irão fazer, o controle de medicamento químico e cirúrgico e do estoque de remédio disponíveis nos municípios de Canutama e Tapauá, aí entregarei a pasta para um gestor que dará continuidade ao trabalho”, disse.

Perguntado sobre a mesa diretora da Assembleia, com David Almeida na presidência, José Melo demonstrou confiança e assegurou ter certeza que a nova composição deve favorecer o trabalho em conjunto com o governo e aprimorar os projetos que são de interesse da sociedade. “É um órgão importante para democracia, porque é a mão do povo na gestão governamental. São eles que aprovam as leis, que nós depois temos que aplicá–las”.

Sobre as instalações das Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI) da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) e da Saúde, Melo informou que está à disposição para prestar qualquer esclarecimento sobre o assunto e exigiu que gestões passadas possam também ser investigadas. “Meu governo não esconde, mas se quiserem fazer CPI, podem fazer. Porém, vamos retroagir no tempo, para que todos saibam como é que eu me comporto como governador e como outras figuras se comportavam como governadores. Se é para juntar todos, eu sou o primeiro aprovar”.

A crise penitenciária também esteve em pauta. O governador informou que o contrato com a Umanizzare, empresa que administra os presídios do Amazonas, foi prorrogado por mais 1 ano, mas que já acionou o Ministério Público do Estado (MPE) e o Tribunal de Contas (TCE) e que irá realizar uma nova licitação internacional, para aprimorar os serviços carcerários. E, finalizando, sobre a finalização das obras da BR-319, Melo afirmou que os trabalhos estão em andamento, mas sem previsão de término. A obra prevê asfaltamentos, construção de cercas dos dois lados das vias e monitoramento com câmeras.

