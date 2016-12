José Melo faz balanço de administração em entrevista ao Programa Agora

O Governador José Melo esteve ao vivo no programa Agora da TV EM TEMPO SBT na manhã desta terça-feira, 20. O objetivo da visita foi fazer um balanço do segundo ano de Melo a frente da administração do Estado.

A entrevista que tratou de assuntos fundamentais para o Amazonas, mas foi conduzida de forma descontraída pela apresentadora Márcia Lasmar, foi transmitida em tempo real também pelo Facebook. Os internautas puderam acompanhar os bastidores do Programa Agora durante os intervalos na televisão.

Economia

O Governador falou sobre a crise nacional e elencou as medidas que foram tomadas pelo Governo para impedir que a situação financeira do Amazonas se agravasse.

“Nós tomamos medidas muito amargas. Reduzimos o número de secretarias, cortamos cargos comissionados, reduzimos os contratos terceirizados. Essas medidas me deram um desgaste político, mas eu sabia que era o certo a se fazer”, comentou.

Melo revelou ainda que o Amazonas vai terminar o ano de 2016 como um dos três estados brasileiros com maior índice de equilíbrio fiscal.

O prognóstico econômico traçado pelo Governador para a Zona Franca de Manaus (ZFM) foi animador. Segundo melo, decisões jurídicas que devem acontecer em 2017 vão favorecer o modelo econômico do Polo Industrial de Manaus.

“Se o investidor quiser produzir com segurança institucional, com um histórico de mais de 50 anos de incentivos, o lugar é aqui”, assegurou Melo.

Zona Franca Verde

Outro tema abordado foi o potencial econômico ainda não explorado no Amazonas. O Governador destacou potencialidades do Estado como a piscicultura, agricultura, mineração. José Melo falou também sobre a criação de polos econômicos de cosméticos, fármacos e de petróleo e gás.

“A matriz econômica ambiental está em plena ebulição, e isso tudo vai fazer com que o ‘pós-crise’ do Amazonas seja melhor que o do resto do Brasil”, afirmou.

Obras

Durante o programa Melo anunciou também a liberação de R$ 600 milhões do Governo Federal. Essa verba vai ser destinada a novas obras e a outras já em andamento. Entre elas está a duplicação da rodovia AM-010 e a conclusão da AM-070, a Rodovia Manuel Urbano.

Outras obras beneficiadas vão ser o ‘Anel Leste’ e o ‘Anel Sul’, que vão ligar o distrito industrial ao Aeroporto Eduardo Gomes, e a Avenida das Flores, que deve ligar o início da AM-010 a Avenida Governador José Lindoso, a Avenida das Torres.

Segurança Pública

O Governador traçou um panorama da segurança pública no Estado e também fez uma previsão sobre a promoção dos servidores da Polícia Militar. De acordo com Melo, o aumento de salários dos PMs, que foi adiado por conta de uma queda na arrecadação e da lei de reponsabilidade fiscal, deve acontecer ainda no primeiro semestre de 2017.

Habitação

A inauguração do Conjunto Residencial Viver Melhor III também esteve em pauta. Na última segunda-feira (19), o Ministro de Cidades, Bruno Araújo, entregou o projeto habitacional que foi produto de uma parceria entre o Governo Federal, através do programa Minha Casa Minha Vida, e o Governo do Estado.

Foram entregues 120 blocos, cada um com 16 apartamentos, totalizando quase duas mil unidades habitacionais que devem beneficiar mais de 10 mil pessoas de baixa renda.

A perspectiva de José Melo é de que mais 4 mil apartamentos sejam entregues no próximo ano.

“Nós temos a alegria de entregar esses apartamentos, mas também a vontade de no próximo ano fazer ainda mais. Foi firmada uma parceria com a bancada do Amazonas em Brasília para que nós possamos juntamente com o Ministro Bruno Araújo tirar ainda mais pessoas do aluguel e de zonas de risco”, declarou José Melo.

Ao fim da entrevista, o Governador, de forma bem-humorada, desejou um feliz natal e um próspero ano novo aos telespectadores da TV EM TEMPO.

Confira a entrevista na íntegra abaixo:

Gabriel Costa

Portal EM TEMPO