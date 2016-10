José Melo e Henrique Oliveira se livram de cassação após presidente do TRE-AM dar voto de minerva

Depois de mais de 30 prorrogações, o presidente da corte do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM), Yedo Simões, deu o voto de minerva, nesta quarta-feira (26), que livrou o governador José Melo (Pros) e o vice, Henrique Oliveira (SD), do processo de cassação na Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije).

Os dois eram investigados por poder político e econômico na campanha de 2014. A advogada de defesa do governador, Maria Benigno, avaliou como positiva a decisão da corte eleitoral do Amazonas e acredita que deve influenciar o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“É uma forma positiva, acredito que esse resultado pode causar algum impacto na análise que o TSE vai fazer sobre os mesmos fatos. É uma decisão que foi tomada de forma apertada, mas foi muito positiva”, disse.

A coligação ‘Renovação e Experiência’, do candidato adversário ao governo do estado nas eleições de 2014, que tinha Eduardo Braga no cargo majoritário e Rebecca Garcia como vice, deve entrar com um recurso contra a decisão de Yedo Simões assim que for publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE).

O julgamento do governador José Melo e Henrique Oliveira iniciou no dia 28 de junho e, estava empatado com três votos a favor da cassação e três contras. Analisaram como procedente as acusações, o desembargador João Simões e os juízes Francisco Marques e Ana Paula Serizawa. Analisaram as acusações como improcedentes, os juízes Abraham Peixoto, Henrique Veiga e Felipe Thury.

Em janeiro deste ano, José Melo e o seu vice tiveram mandatos cassados em julgamento no próprio TRE-AM. Na ocasião, foram cinco votos a favor. Mesmo cassados, Melo e Oliveira permaneceram nos cargos.

Portal EM TEMPO

Com informações de Fabiane Morais