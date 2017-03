José melo consegue apoio de Temer para aceleração de PPBs

Após um dia inteiro de reuniões com o presidente Michel Temer e com os ministros do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Marcos Pereira, e da Ciência, Tecnologia e Comunicação, Gilberto Kassab, ontem, o governador José Melo (Pros) comemora os resultados positivos e um deles foi o acordo celebrado entre o governo do Estado e federal para acelerar a aprovação dos Processos Produtivos Básicos (PPBs) da indústria amazonense para até 120 dias. Atualmente, esse trâmite chega a durar cerca de 4 anos.

Com aval de Temer, os ministros Pereira e Kassab acertaram com Melo a criação de um grupo de trabalho, composto por membros dos dois ministérios e da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) para a liberação dos processos dentro do período estabelecido.

De acordo com o secretário de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jorge Júnior, que também participou da reunião, com seus PPBs estabelecidos de forma mais ágil, as empresas poderão apresentar seus projetos para a aprovação da Suframa e garantir a geração de emprego e renda ainda maior na região.

“Nós não teremos opção de voto, mas o Estado ganhará grande participação nas análises nos projetos produtivos. Assim, teremos condições de prestar mais facilmente os esclarecimentos devidos à Federação”, explicou o secretário.

Com três empresas já interessadas em investir na Zona Franca, a liberação de PPBs para o setor de iluminação a LED é um dos importantes para o Amazonas. Aprovados e com a indústria instalada na capital, a expectativa é a criação de 4 mil novos empregos.

Melo também aproveitou os encontros políticos em Brasília para apresentar ao presidente Temer o projeto do governo do Estado, que cria um conceito de rodovia sustentável e corredor de desenvolvimento econômico para a BR-319 (Manaus – Porto Velho) e, dessa forma, poder tirar o Amazonas do isolamento em relação ao resto do país.

A proposta defende o “envelopamento” da via, com a construção de gradil nos 400 quilômetros do chamado “trecho do meio” da estrada, a construção de passagens aéreas e subterrâneas para os animais da área, o monitoramento eletrônico, a presença do Exército para a segurança e preservação, e a criação de projetos socioeconômicos para as mais de 600 famílias que vivem ao longo da BR-319.

Segundo o governador, a proposta com base no conceito de estrada sustentável foi construída com a participação de ambientalistas e de órgão federais.

Melo defende que o asfaltamento da BR-319 vai reduzir drasticamente os custos logísticos da Zona Franca e ainda facilitar o escoamento da produção rural do Amazonas, fortalecendo a matriz econômica ambiental.

Complexo viário

Na reunião com Temer, Melo e a bancada do Amazonas trataram da liberação de R$ 185 milhões de uma emenda impositiva que será destinada exclusivamente para o complexo viário de Manaus, com a construção do Anel Sul e Leste, que vai ligar o Distrito Industrial ao aeroporto internacional Eduardo Gomes, evitando o tráfego de grandes veículos de carga nas vias principais da capital.

Anunciadas em dezembro, o governador reforçou a intenção da construção de quatro mil unidades habitacionais populares este ano, que já havia recebido sinalização positiva do ministro das Cidades, Bruno Araújo, durante a entrega do residencial Viver Melhor 3, em dezembro do ano passado. A construção de aeroportos no interior também foi defendida por José Melo.

O combate ao tráfico de drogas na fronteira foi outro tema na pauta da reunião. O governador ressaltou que o Estado faz fronteira com os três maiores produtores de drogas – Peru, Colômbia e Bolívia –, responsáveis por cerca de 97% da cocaína consumida no mundo.

Participaram ainda das reuniões em Brasília, o senador Omar Aziz (PSD) e os deputados federais Átila Lins (PSD), Silas Câmara (PRB), Pauderney Avelino (DEM) e Conceição Sampaio (PP).

Com informações da assessoria