José Melo aponta investimentos na saúde e educação em 2017

O governador José Melo (Pros) aproveitou a solenidade de apresentação do aplicativo de matrículas para o ano letivo de 2017 para fazer um adiantamento das ações de investimentos que virão nas áreas de saúde, esporte e educação.

Com a liberação do Governo Federal de R$ 600 milhões para o Amazonas, Melo pretende investir em atividade econômica diferenciada, que busque obter recursos financeiros e gerar empregos fora do Polo Industrial de Manaus (PIM). Metade desse montante será destinado aos interiores para fomento em atividades de piscicultura, criação de frutas em municípios como Manaquiri, Autazes, Rio Preto da Eva, Careiro da Várzea e Castanho.

O polo de frutas e peixes é um item da matriz econômica ambiental. “Quero implantar o projeto de piscicultura no Estado todo, com dois polos concentradores. A fase seguinte é instalação de uma fábrica para enlatar esse peixe, acredito que até junho estejamos em vários municípios”, contou o governador que pretende investir ainda outros R$ 150 milhões para o plano de construção da estrada AM-010 até o município de Rio Preto da Eva (distante 57 quilômetros da capital).

Investir em educação

Na educação, Melo anunciou o investimento de R$ 350 milhões. O valor, segundo o governador, vai permitir a criação de novas escolas – no total, serão 22 unidades de tempo integral e 10 escolas padrão – e creches no próximo ano, além da geração de, aproximadamente, 60 mil vagas em novas escolas.

Melo também afirmou que seu governo está caminhando para a modernidade e sistematização de todos os segmentos durante sua gestão.

Uma das ações que já atesta os novos tempos, foi o lançamento ‘Matrículas Amazonas’. O aplicativo permite que os pais possam ter o conforto de fazer a matrícula dos filhos, em qualquer lugar, sem precisar ficar em filas e está disponível para celulares com sistema Android e iOS.

Além do aplicativo, as matrículas ainda podem ser feitas pelo site, como em anos anteriores e nos laboratórios de uma das 589 escolas do Estado, além das municipais. O período de matrícula inicia no dia 13 de janeiro e o atendimento presencial tem início no dia 16, ambos com encerramento no dia 20, do mesmo mês.

De acordo com Algemiro Lima, titular da Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino (Seduc), serão ofertadas mais de 136 mil vagas em unidades escolares de Manaus. O início das aulas está previsto para o dia 6 de fevereiro de 2017. Ainda de acordo com o secretário, parte das matrículas para escolas militares serão disponibilizadas na central de matrículas, mas já há um termo de ajustamento de conduta com o comando da Polícia Militar para que, no próximo ano, todas as vagas sejam de responsabilidade do Governo.

“Estamos fazendo um termo de ajuste porque, na verdade, são escolas estaduais com gestão militar. O Ministério Público está negociando com essas escolas militares, a Seduc participa dessa discussão, para estabelecer o que é de responsabilidade da PM e o que é de nossa responsabilidade. A grande verdade e que os serviços para a população têm que acontecer da melhor forma e sem cobrança”, ressaltou Lima.

Controle

Melo também anunciou que o próximo segmento a receber investimento em modernização é a saúde, onde serão injetados R$12 milhões para a criação de um sistema que vai controlar desde a compra até a entrega de medicamentos. A medida pretende controlar com mais rigor os gastos para poder reduzir os custos logísticos e, com isso, obter dinheiro para compra de remédios e realização de cirurgias.

Programa ‘Todos pela vida’

Em janeiro, com o lançamento do programa ‘Todos pela vida’, Melo empregará R$ 84 milhões na construção e reforma de ginásios poliesportivos para que nos finais de semana e feriados as escolas não fiquem mais fechadas e possam ser usadas como espaço de recreação pelos jovens. “Nesse período, o nosso governo entra nas sedes e isso será um guarda-chuva de proteção à juventude, para não fiquem soltos e, para isso, precisamos de estrutura moderna nos ginásios”, falou o governador.

Queda na arrecadação

Mesmo com todos os cortes de orçamento realizados em 2016, o Governo do Amazonas fecha o ano com queda de R$ 1,3 bilhões na arrecadação. Segundo Melo, até três meses atrás, a perspectiva de queda era de R$ 1,5 bilhões, mas que, com todos os cortes que foram feitos, evitou-se “um rombo ainda maior”.

Laize Minelli

Portal EM TEMPO