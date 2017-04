José Melo anuncia reforma do Hospital Adriano Jorge e centro de oncologia da Fundação Cecon

Em cumprimento à agenda de visitas nas áreas de infraestrutura e saúde na capital amazonense, o governador do Amazonas, Professor José Melo, acompanhou nesta sexta-feira (7) o andamento das obras do Centro de Nefrologia da Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ), onde também assegurou a reforma do hospital, e da Fundação de Centro de Controle de Oncologia (FCecon). O governador também visitou as obras do anel viário Leste e Sul, que já contam com o aporte do Governo Federal de R$ 185 milhões, e que vai ligar o Distrito Industrial, Zona Sul, ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, bairro Tarumã, Zona Oeste.

O novo Centro de Nefrologia da FHAJ vai garantir mais qualidade no atendimento dos pacientes renais. Para a obra foram destinados recursos do Fundo de Promoção Social (FPS), que tem como presidente de honra, a primeira dama do Estado, Edilene Gomes de Oliveira. Ao todo, a FHAJ conta com R$5,5 milhões para a reforma e ampliação do Centro de Nefrologia e aquisição de equipamentos entre tomógrafos, Raio X, ultrassom, desfibriladores, entre outros. Esse valor integra o pacote de R$ 21,5 milhões, destacados no ano passado para o setor saúde para a compra de equipamentos, medicamentos, reformas e ampliação de serviços em várias unidades do Estado.

A reforma do Hospital Adriano Jorge foi outro assunto discutido pelo governador e a equipe da unidade. José Melo anunciou as melhorias nas estruturas do hospital para garantir mais comodidade e eficiência nos trabalhos para a população. O governador ainda verificou o funcionamento do tomógrafo na FHAJ. O equipamento de tomografia BRIVO CT385, que foi adquirido no ano passado pelo FPS, tem 16 cortes com acesso de alta resolução e qualidade de imagem, redução da dose de radiação, pós-processamento automático. O modelo permite execução dos seguintes exames: tórax, abdômen, pelve, vascular, Círculo de Willis & Carótidas, aorta torácica e abdominal.

FCecon

Ainda na agenda de visitas, o governador José Melo esteve na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas (FCecon), onde fiscalizou o andamento as obras da estrutura (casamata) que receberá o novo acelerador linear, enviado pelo Ministério da Saúde ainda no primeiro semestre de 2017.

Para dar andamento à construção, Melo se comprometeu a terminar a obra com recursos do Estado, mesmo se tratando de um compromisso do Governo Federal, o que vai garantir que o acelerador entre em funcionamento o mais breve possível. Na ocasião, o governador também garantiu que em 60 dias irá dar início à construção do novo centro de oncologia, que ficará situado ao lado da sede da Fundação, funcionando como um anexo. A nova estrutura terá três andares para a realização de procedimentos de pequena e média complexidades, além de 40 leitos dedicados exclusivamente ao tratamento de quimioterapia. Os investimentos estimados são de R$ 15 milhões.

Vale lembrar que o Estado destinou R$ 113,19 milhões, em 2016, à manutenção da FCecon, sendo R$ 37,06 milhões só para a aquisição de medicamentos, incluindo quimioterápicos de alto custo. O valor é 46,46% maior que os R$ 77,27 milhões empenhados em 2015. “A nossa meta é que até dezembro deste ano, a FCecon seja o maior hospital em tratamento do câncer na região Norte, não perdendo em infraestrutura e qualidade para nenhuma unidade do País”, afirmou o governador.

Além disso, por meio do Fundo de Promoção Social (FPS) destinou R$ 3,1 milhões, utilizados na humanização do atendimento e na compra de equipamentos, dentre os quais tomógrafos, fonte de cobalto para o Acelerador Linear, pistolas para biópsia de mama, e equipamento para biopsia de colo de útero, videobroncoscopia, videogastrocópio, poltronas, aparelhos de ar-condicionado e carrinho de anestesia.

