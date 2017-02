José Melo anuncia R$ 5,7 milhões em novas obras na Vila Olímpica de Manaus

Um centro de fisioterapia para atletas e um parque adaptado para o treinamento de atletas com deficiência são algumas das novidades do pacote de ampliação da Vila Olímpica de Manaus anunciado pelo governador José Melo nesta segunda-feira (20). Os investimentos totalizam R$ 5,7 milhões e contemplam revitalização e construção de novas estruturas para o esporte amazonense.

O governador fez o anúncio durante o lançamento do amistoso beneficente “Amigos do José Aldo” e disse que as novas estruturas serão fundamentais para o projeto de crescimento do esporte amazonense. No pacote consta a construção de um Centro de Fisioterapia para atletas, um estande para o treinamento da modalidade de tiro com arco, um parque adaptado para deficientes físicos, além da reforma do refeitório e do hotel que abriga os atletas na Vila Olímpica de Manaus.

“Além da nova piscina que ganhamos das Olimpíadas, estamos também tratando da caixa de saltos, reformando os alojamentos e o refeitório, construindo o Centro de Fisioterapia, a Academia para Deficientes, a Área de Arco e Flecha, além de já termos inaugurado a Vila Digital”, declarou.

Dados

Reforma refeitório da vila olímpica: R$ 221,5 mil

Reforma do hotel da Vila Olímpica: R$ 1,2 milhão

Construção de estande do tiro com arco: R$ 1,3 milhão

Construção do centro de fisioterapia: R$ 1,5 milhão

Construção do parque adaptado para deficientes físicos: R$ 1,5 milhão

Com informações da assessoria