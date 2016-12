José Melo anuncia proposta para construção de 14 mil casas

O governador José Melo anunciou, nesta quinta (29), que o governo do Amazonas planeja a construção de 14 mil habitações a partir do próximo ano. A proposta, que envolve parceria com a iniciativa privada, foi levada a público durante entrevistas a emissoras de televisão e rádio locais, em que ele fez um balanço das ações do governo em 2016 e traçou as metas para 2017.

De acordo com o governador, mais de R$ 1,5 bilhão em recursos estão em caixa para que sejam investidos em novos projetos em áreas como infraestrutura, educação e no desenvolvimento da nova Matriz Econômica Ambiental.

O pleito da habitação é articulado com o governo federal. Pelo programa Minha Casa, Minha Vida, o plano do governo amazonense envolve a construção de 4 mil residências em Manaus, projeto que já possui sinal favorável do Ministério das Cidades.

Com o setor privado, a expectativa é por outras 10 mil unidades em todo o Estado. Melo revelou que pleito inicial do governo é maior e envolve a construção de 40 mil moradias em todo o Amazonas.

“Já houve o aceno para a construção de 4 mil unidades, que vamos iniciar no próximo ano. Também temos o aceno para mais 10 mil unidades, mas desta vez não o Estado direto. Grandes empresas incorporando, o Estado entrando com o terreno e a infraestrutura. Estamos aí em pleno andamento. Apesar das dificuldades, não estamos deixando a peteca cair”, disse o governador.

Do reforço no programa habitacional, Melo adiantou que o terreno para um novo conjunto está reservado na Zona Norte, nas proximidades do Residencial Viver Melhor.

No bairro São Jorge, Zona Oeste, outro conjunto com 280 apartamentos faz parte da programação. A construção está prevista para ser feita na área que foi desapropriada para realização das obras do Programa Social dos Igarapés de Manaus (Prosamim) do igarapé Cachoeira Grande.

Este ano, o governo do Amazonas proporcionou a casa própria para 2,3 mil famílias com a entrega de dois conjuntos habitacionais na capital. O último deles foi inaugurado em dezembro deste ano: o Residencial Viver Melhor 3, no Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus.

Jornal EM TEMPO