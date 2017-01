José Melo anuncia novas obras para Prosamim

Após visitar áreas que sofreram com alagações, o governador José Melo anunciou, no sábado (15), que já deu ordem de serviço para mais uma etapa do Prosamim na “região do 40”, que compreenderá, inicialmente, um trecho que falta entre a ponte da avenida Silves e rua Maués.

Segundo José Melo, o governo já está com recurso em caixa para fazer a desapropriação dos imóveis no trecho de 900 metros que falta. “Estive lá com equipe técnica e já dei ordem de serviço, para iniciar obra, que vai durar um ano e seis meses, para interligar o trecho, que vem desde a Manaus Moderna até a Maués, com o viaduto da Rodrigo Otávio e que vai permitir sair do Distrito Industrial até a avenida Manaus Moderna sem interrupções, além de sanear o igarapé”, disse o governador.

No bairro Cachoeirinha, outra área do Prosamim, localizada atrás do residencial construído pelo programa, está sendo feito um trabalho preventivo para conter o desbarrancamento provocado pelo desvio do leito do igarapé.

“Vamos fazer o desassoreamento, porque o igarapé não está no seu curso normal. Por causa do assoreamento ele fez uma curva e essa curva fez o desbarrancamento. Vamos retificar o canal do igarapé, para que possa escoar da maneira natural e fazer a recomposição do talude para evitar que o desbarrancamento atinja a Quadra Bairro”, explicou o secretário estadual de Infraestrutura, Américo Gorayeb.

Ainda segundo ele, será reconstruída a ponte de madeira para pedestre que liga uma margem a outra entre o Parque Liberdade e o Parque Cachoeirinha, destruída pela força da água e o lixo acumulado.

Mais obras

O governador José Melo também visitou as obras do Prosamim, na Bacia do São Raimundo, onde também será dado início às desapropriações para a continuidade dos trabalhos. “Já entregamos uma parte e, agora, vamos iniciar a retirada das famílias que estão na outra margem do igarapé. Até dezembro, vamos inaugurar a outra parte que vai da Luiz Antony até a avenida Kaco Caminha. Então, vamos ter a Bacia do São Raimundo interligada de um lado e de outro. O dinheiro das desapropriações está em caixa e eu quero essa obra até dezembro”, disse Melo.

Na ocasião, o governador também anunciou que neste ano dará continuidade ao projeto do Prosamim da Cachoeira Grande, no São Jorge. “É uma obra feita por meio de um empréstimo da Caixa Econômica. Estamos fazendo ajustes no projeto e, em julho, eu entro lá com toda a força na obra da Cachoeira Grande”, disse.

Visitas

Na manhã do último sábado, José Melo visitou áreas de igarapés atingidas pelas últimas chuvas na cidade de Manaus, na última semana. Nestes locais, o Estado já está atuando com obras emergenciais para a desobstrução do leito dos igarapés que transbordaram por causa da grande quantidade de areia e lixo.

Uma das áreas visitadas por José Melo foi a região do Igarapé do Quarenta, situado entre as avenidas General Rodrigo Otávio e Silves, onde há um braço do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim) inaugurado há cerca de dois anos por José Melo. No local, o acúmulo de lixo jogado pela população reduziu a vazão da água da chuva, provocando alagamentos na região. “No Igarapé do 40, próximo ao Studio 5, depois de dois anos de obra pronta, tem local que tem um metro e meio de entulho, areia, geladeira velha, pneus, entre outros materiais. Por conta disso, assoreou”, observou o governador. Outro braço do 40 assoreado, o Igarapé das Nações, também passa pelo mesmo processo de desobstrução e limpeza.

Com informações da assessoria