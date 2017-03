José Melo anuncia Hamilton Saraiva como novo desembargador do TJAM

O governador, José Melo (Pros) anunciou nesta terça-feira (7), que o novo desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM) vai ser o procurador Hamilton Saraiva dos Santos, que foi o mais votado pelos magistrados para compor a lista tríplice. O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa, na sede do governo, na Zona Oeste de Manaus.

O pronunciamento do governador foi feito horas após a votação que escolheu os três procuradores de justiça mais votados, na manhã desta terça-feira (7), no Plenário Desembargador Ataliba David Antônio, do edifício-sede do TJAM.

“Eu sempre prestígio aqueles que vem na cabeça da lista. Então, o primeiro o lugar da lista é novo desembargador”, disse o governador ao esclarecer que não tomaria a decisão por amizade.

“Na verdade, eu tenho a proximidade com todos os seis que foram para lá, não só com o Francisco Cruz, mas isso é uma regra que eu tenho certeza que os outros vão entender. Eu sempre fiz isso, em ocasiões nomeei pessoas que não tinham nenhuma proximidade comigo, no entanto, veio na lista em primeiro e agora vou fazer a mesma coisa”, afirmou o Melo.

Votação

Ao todo, 20 magistrados participaram da votação. Hamilton foi o primeiro colocado com 20 votos, Antonina ficou em segundo com 13 e Francisco Cruz foi o terceiro com 12.

O mais votado, procurador Hamilton Saraiva, disse que a eleição foi resultado de muito trabalho. “Eu fiz o meu trabalho, fui nos gabinetes de cada um, mostrei o meu trabalho, agora vou aguardar a decisão do governador que dará a palavra final”, disse o procurador.

Mara Magalhães

Com informações de Henderson Martins