José Hamilton toma posse como desembargador em cerimônia no TJAM

O procurador de Justiça José Hamilton Saraiva dos Santos, do Ministro Público do Estado (MPE), tomou posse do cargo de desembargador na manhã de hoje durante solenidade no Plenário de Justiça Desembargador Ataliba David Antônio, na sede do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

A cerimônia contou com a presença do governador do estado, José Melo (PROS), e autarquias federal e estadual.

Hamilton chega ao posto pelo critério do quinto constitucional, na vaga destinada ao Ministério Público, depois de ter sido escolhido pelo governador José Melo (Pros), que optou pelo mais votado na lista tríplice, definida pelo Pleno da Corte Estadual, numa eleição realizada no dia 7 deste mês.

Agora empossado, Hamilton diz que vai continuar o trabalhando levando para a magistratura o que foi aprendido nos 29 anos em que esteve atuando como procurador no ministério público do estado. “Quero trazer à voz do ministério público para o tribunal e acima de tudo, dando celeridade ao processos que a mim chegarem”. Afirmou.

A vaga preenchida por José Hamilton é a terceira das sete novas criadas pelo Tribunal de Justiça em 2013, elevando para 22 o número de membros na Corte amazonense. O TJAM já lançou edital para o preenchimento de uma quarta vaga de desembargador, desta vez pelo critério de antiguidade, a ser ocupada por juiz de direito da entrância final. De acordo com o presidente do TJAM, desembargador Flávio Pascarelli, o preenchimento das demais vagas será feito considerando a disponibilidade orçamentária da Corte.

“Havendo condições financeiras, pretendo nomear todos os desembargadores que faltam. Há uma previsão de nós nomearmos mais um juiz por antiguidade. Depois vamos parar um pouco e aguardar o comportamento financeiro do estado”, declarou.

Diogo Dias

EM TEMPO