José Aldo vai disputar campeonato internacional de jiu-jítsu no RJ

O amazonense José Aldo, um dos maiores lutadores de MMA do Brasil, foi anunciado com um dos nomes confirmados para competir no campeonato de jiu-jítsu Internacional de Masters da IBJJF. Dessa vez o lutador não estará no octógono, ele vai disputar entre os maiores atletas da modalidade no tatame.

A informação foi divulgada em primeira mão pela conta oficial da Confederação Brasileira de Jiu-Jítsu (CBJJ) no Instagram. “Estamos muito honrados em ter o grande José Aldo registrado para os Masters da América do Sul. Não vemos a hora de ver essa lenda do MMA representando a academia Nova União na categoria dos leves”, escreveu a IBJJF.

O evento acontece nos dias 28, 29 e 30 de julho, no Rio de Janeiro. No UFC, porém, ainda não há indício do retorno do ex-campeão peso pena. Sua última atuação foi no UFC 212, em junho passado, quando foi nocauteado por Max Holloway.

Quando ainda era faixa-marrom, o amazonense participou de alguns torneios da arte suave e obteve bons resultados, como a conquista da Copa do Mundo organizada pela CBJJO, em 2004.

