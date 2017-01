José Aldo projeta retorno ao UFC até o mês de maio

Rio de Janeiro (RJ) – Afastado do octógono desde julho do ano passado, José Aldo disse em entrevista ao canal Combate que “está doido” para voltar a lutar. Enquanto espera a definição do UFC sobre o próximo adversário, o campeão linear dos pesos penas disse que mantém a forma jogando futevôlei.

“Agora eu estou parado, só estou jogando futevôlei, um futebolzinho. Só estou esperando eles mandarem a mensagem para eu entrar em forma no treinamento. Geralmente eu costumo me manter treinando, mas não focado em nada”, disse o lutador.

José Aldo ameaçou até se aposentar no último ano depois que o UFC optou por colocar McGregor em uma luta pelo cinturão dos pesos leves antes da unificação do título dos penas. Agora, com a opção revista, Aldo espera a confirmação do adversário, que a princípio será Max Halloway. Porém, o atleta alega estar se recuperando de uma lesão, o que tem atrasado um anúncio.

“Não sei, vamos esperar. Ficamos na torcida aqui. Não quero ficar muito tempo sem lutar. Lutei em julho do ano passado, já estou doido para lutar agora. Queria lutar em janeiro, não deu, fevereiro não deu, março não deu, mas, se Deus quiser, até maio ou abril a gente está lutando”, afirmou.

Sobre Conor McGregor, que em entrevista durante o último fim de semana reafirmou o desejo de enfrentar Floyd Mayweather Jr em uma luta de boxe, José Aldo voltou a disparar. Ele disse que está “se lixando” para o desafeto.

“Estou pouco me lixando para ele. Já falei que ele é um m…, então para mim o que ele faça ou deixe de fazer, não estou nem aí, me preocupo comigo. Estou treinando, quero defender meu cinturão, quero voar voos mais altos, e quanto ao resto, para mim é resto, pouco me importa o que ele faça ou deixe de fazer, o problema é dele”, disse.

Na entrevista, José Aldo ainda cutucou McGregor ao falar sobre os seus planos que tem para uma carreira no boxe. Ao contrário do rival, ele disse que gostaria de começar por baixo, e não enfrentando um campeão.

“Para mim primeiramente não é valores, deixo bem claro isso. Graças a Deus, o UFC e o MMA me deram muitas coisas. Eu penso nisso sim, fazer uma carreira no boxe, mas quero começar debaixo, começar do zero, quero me ranquear até um dia disputar um cinturão, não quero lutar por lutar, por dinheiro, pegar grana de luta ou desafiar qualquer outro campeão. Eu respeito, é uma modalidade nova, o boxe é muito antigo, é tradicional, respeito a todos os boxeadores. Quero fazer uma carreira dentro do boxe, e esse era o meu maior sonho, um dia poder ostentar tanto campeão no MMA quanto campeão no boxe”, concluiu Aldo.