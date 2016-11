José Aldo diz em TV que comprou revista onde Scheila Carvalho aparecia em ensaio nu e a deixa constrangida

Na última edição do “Caldeirão do Huck”, exibido no último sábado (26), o programa contou com a presença do lutador José Aldo e também da dançarina Scheila Carvalho, que participa do quadro “Saltibum”. Durante uma conversa entre os convidados e o apresentador, Luciano Huck, o clima acabou ficando pesado.

José Aldo estava na bancada de jurados do quadro quando o apresentador o interrogou, questionando se o lutador já teria dançado as músicas do É o Tchan – grupo onde a morena foi revelada. Aldo negou, mas disse que comprou uma revista masculina onde a dançarina aparecia em fotos bem sensuais.

Scheila ficou visivelmente constrangida com a resposta de Aldo, mas não interferiu na resposta do lutador. A situação causou alvoroço nas redes sociais e, muitos, declararam que Tony Salles, marido da Scheila, não deve ter curtido as declarações do lutador.

Portal EM TEMPO