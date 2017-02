Jornalistas promovem feijoada beneficente para ajudar colega com câncer

Um grupo de jornalista se reuniu para organizar um ato solidário em forma de feijoada beneficente para ajudar no tratamento de saúde do amigo, também jornalista, Paulo Ricardo. Os ingressos já estão à venda por R$ 25 e o evento será realizado no próximo domingo (5), na rua Barão de Anajatuba, 263, Parque das Laranjeiras, Flores.

O feijão solidário terá o tempero do repórter fotográfico Antônio Lima, famoso pela realização da tradicional feijoada do ‘velhinho’ e a ‘do fim do mundo’, nos meses de julho e dezembro, e em situações especiais. No caso de Paulo Ricardo, o grupo que o conhece está engajado na arrecadação para ajudá-lo no tratamento contra dois cânceres, realizado em São Paulo, onde ele, a esposa e filho residem.

“Eventualmente, abrimos oportunidade para fazer os eventos beneficentes. Essa é a terceira vez que vamos ajudar um colega, sendo a primeira para ajudar um colega que teve todos os equipamentos roubados e a outra para a esposa de um colega que também precisou fazer um tratamento de saúde. Mas a feijoada significa mais como um motivo de reunião dos colegas para ajudar e mandar energia boa para o Paulo Ricardo nesse momento”, disse Lima.

A campanha ganhou as redes sociais com a hashtag #ForçaPaulo. Mais informações e aquisição de ingressos podem ser feitas pelo 99312-2321 ou em depósito na conta Bradesco, agência 3726-5 e conta 0092067-3, em nome de Antonio Soares Lima, de CPF 136 928 282-68.

Lívia Nadjanara

EM TEMPO