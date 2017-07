Jornalista Sérgio Sá Leitão é escolhido para assumir Ministério da Cultura

Sérgio Sá Leitão é o novo ministro da cultura -Foto: Divulgação

O presidente Michel Temer escolheu o jornalista Sérgio Sá Leitão para comandar o Ministério da Cultura. A pasta estava sem titular desde maio, quando Roberto Freire (PPS) pediu demissão após a crise política aberta pela delação da JBS.

Sá Leitão foi secretário municipal de Cultura do Rio, na gestão Eduardo Paes (PMDB), diretor da Ancine (Agência Nacional do Cinema) e chefe de gabinete do Ministério da Cultura no período em que a pasta foi comandada por Gilberto Gil.

Folha Press