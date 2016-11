Jornalista Maurício Kubrusly passa por cirurgia no coração após sofrer infarto

O jornalista Maurício Kubrusly, 71, sofreu um infarto no último sábado (12). Ele precisou passar por uma cirurgia cardíaca para a colocação de dois stents, tubos que servem para regular o fluxo sanguíneo.

De acordo com a assessoria de imprensa da Globo, o jornalista se recupera muito bem da operação e deve voltar ao trabalho em breve.

Kubrusly ganhou destaque no ‘Fantástico’ ao apresentar, a partir do ano 2000, o quadro ‘Me Leva Brasil’. Na atração, ele percorria as mais variadas cidades do país para descobrir as histórias mais curiosas dos seus moradores.

Prêmios

Maurício Kubrusly faturou o prêmio da Comissão Europeia de Turismo pela série ‘Me Leva Portugal’, do Fantástico, e o prêmio Comunique-se de Jornalismo e Comunicação Empresarial de melhor jornalista de Cultura, ambos em 2002.

No ano de 2005, ganhou novamente o Comunique-se como melhor jornalista de Cultura em mídia eletrônica. Durante a Copa do Mundo 2006, realizada na Alemanha, após série de reportagens itinerantes, Kubrusly também recebeu um prêmio CET de jornalismo.

Folhapress