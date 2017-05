Jornalista em Manaus lança site ‘Filhos & Tal’

Descobrir que sofria de “síndrome do ninho vazio” foi o primeiro passo que a jornalista Yndira Assayag tomou para transformar um projeto que tinha há anos em realidade. Com a decisão do único filho de morar e estudar longe de Manaus, ela buscou na internet uma definição para o que sentia, e acabou se deparando com um universo onde só quem já criou um outro ser humano faz parte. Com a criação do site Filhos & Tal (filhosetal.com), Yndira disponibiliza informação para pais, mães, tios e avós saberem lidar nas mais diversas situações e aprimorarem suas relações.

“Senti muita falta do meu filho, e precisei me reinventar durante aquele período. Aprendi que aquele sentimento tinha nome – algo que os psicólogos chamam de ‘síndrome do ninho vazio’ –, mas que é perfeitamente normal e superável. E foi a partir daí que eu tive a ideia de criar o Filhos & Tal, para dividir e somar com outras mães (e pais) experiências como essa, que nos fazem amadurecer e crescer, não só como genitores, mas principalmente como pessoas”, conta.

Aliás, como profissional da comunicação, Yndira fez questão de unir as duas paixões, fazendo, então, com que o site se tornasse um portal completo, cheio de informações e matérias jornalísticas, fugindo da tentação de levar tudo para um lado mais pessoal. “Não quis fazer um blog, mas um site informativo. Não consegui dissociar esse meu lado jornalístico”, completa.

O Filhos & Tal tem diversas editorias, e é alimentado semanalmente. A intenção de Yndira é atingir mães e pais com filhos de todas as idades, e não só tratar de questões comportamentais, mas também de serviços e dicas úteis para que a família consiga enfrentar obstáculos e sanar dúvidas práticas. “Tem pai que quer saber o que fazer para um filho fazer intercâmbio, mas não sabe por onde começar. Vamos falar sobre esse tipo de serviço, além de dar dicas de saúde, compras, produtos, entre outros”, finaliza.

Mellanie Hasimoto

EM TEMPO