Jornalista apresentará as três primeiras edições do ‘Fantástico’ de 2017

Queridinho das redes sociais, Evaristo Costa usou seu perfil no Twitter para anunciar que vai apresentar as três primeiras edições do ‘Fantástico’ (Globo), de 2017, no lugar de Tadeu Schmidt, que estará de férias.

A informação foi confirmada pela Globo ao ‘F5’.

Desde que se tornou usuários assíduo das redes sociais, Evaristo tem compartilhado detalhes de sua rotina de trabalho com seus seguidores. Além de dizer que estará no ‘Fantástico’, ele revelou que entrará de férias no começo de dezembro e que estará de folga no Natal.

Evaristo também contou que apresentará o ‘Jornal Nacional’ neste sábado (19), pela última vez neste ano. Ele é um dos plantonistas do telejornal global.

Antes do feriado de 15 de novembro, o jornalista virou meme ao publicar uma foto comemorando os quatro dias de folga que teria da emissora.

Folhapress