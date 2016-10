Jornalista amazonense lança livro digital para público infantil sobre política

O dia das crianças é comemorado na próxima quarta-feira (12) e uma opção de presente, em tempos de eleições municipais, é o e-book (livro digital) ‘Essa tal de política – o básico para crianças’ escrito pela jornalista Liège Albuquerque. O enredo conta a história de uma mãe e uma filha que conversam sobre o significado de política, desde sua origem histórica até os processos atuais, no Brasil.

De acordo com a autora, a ideia do livro surgiu a partir de interesse pessoal e também das dúvidas que sua filha tinha a respeito do tema.

“Amo política. Fui repórter na área e tenho mestrado em ciências políticas. Desde o início da crise no governo Dilma, minha filha tinha muitas dúvidas, trazidas especialmente de papo com colegas da escola”, explicou Liège que é mãe de Catarina, de 7 anos.

O enredo ainda destaca o papel de presidentes, governadores, prefeitos e partidos, além de tratar o significado de impeachment e o relato histórico dos dois que ocorreram no País.

“É importantíssimo falar sobre política com as crianças, até porque um dos cernes da boa política é responder com contra-argumento a um argumento e não com xingamentos. O clima de ódio criado por discussões na política não pode ser uma herança às nossas crianças”, afirmou.

O e-book tem prefácio de Maria Cristina Fernandes e ilustração de Wilsa Freire. Segundo a jornalista, o plano entre ela e a ilustradora sempre foi lançar um livro digital, mas que também há planos para o lançamento em papel em breve.

Liège já lançou outros livros: ‘AEIOU e os Gabirus’ e ‘José e os mistérios dos bichos da Amazônia’, todos com inspiração na relação que tem com a filha.

“Sim, esse é meu terceiro livro e ela tem sido minha musa para inspirar os temas. E dessa vez foi musa da ilustradora também”, falou a jornalista, destacando que a capa do novo livro é uma ilustração da primogênita.

‘Essa tal de política – o básico para crianças’ pode ser encontrado no site da livraria Saraiva ao valor de R$ 15.

Manoela Moura

Portal EM TEMPO