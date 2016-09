Jornal e TV EM TEMPO são homenageados em sessão especial na Aleam

O jornal Amazonas EM TEMPO e a TV EM TEMPO foram homenageados com uma sessão especial na manhã desta quinta-feira (1º), na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). A proposição foi feita pelos deputados Carlos Alberto (PRB), Sabá Reis (PR) e Alessandra Campelo (PMDB).

Primeira a discursar, a deputada Alessandra Campelo disse que homenagear um meio de comunicação é o mesmo que homenagear a democracia. “A impressa é um braço amigo da população e um auxiliar do legislativo. Gostaria de parabenizar a todos os funcionários deste grupo, que fazem os jornais impressos e os da televisão e levam a informação para a população do Amazonas”, comentou.

Já Carlos Alberto relembrou, por meio de discurso, o pioneirismo do EM TEMPO que chega a quase três décadas no exercício de pautar, informar e entreter seu público. “São 29 anos de bons serviços prestados ao Estado por meio de um corpo redacional competente e comprometido com a boa informação prestada aos seus telespectadores e leitores”, disse.

Para o sócio-presidente do grupo Raman Neves de Comunicação, Márcio Neves, foi uma grande honra receber uma homenagem da Aleam. “Queria agradecer aos nossos colaboradores do jornal impresso, da TV e portal por nos ajudarem a manter nosso compromisso com a população amazonense de levar a informação. E aos deputados pela homenagem a TV e ao jornal”.

O deputado Serafim Corrêa (PSB), lembrou da jornalista Hemengarda Junqueira que fundou o jornal Amazonas EM TEMPO. “Essa sessão é uma homenagem para todo o grupo Raman Neves de Comunicação, que engloba a TV, rádio, impresso e portal. Todos os deputados votaram a favor dessa homenagem para mostrar a importância desse meio que leva informações para a população. Queria lembrar de Hemengarda Junqueira e Leonardo Marcílio que juntos fundaram o jornal, apesar de hoje não serem mais sócios do grupo, que deram o ponta pé inicial”, comentou.

Márcio Neves recebeu, em nome do grupo, a placa comemorativa em comemoração ao aniversário do jornal. O 29º aniversário de fundação do jornal Amazonas EM TEMPO é comemorado no dia 6 de setembro.

Além da placa comemorativa, alguns nomes importantes do grupo receberam um certificado na homenagem. Entre eles o diretor-executivo, João Bosco Araújo, o diretor administrativo e financeiro, Leandro Nunes, o sócio-presidente, Márcio Neves, o diretor de redação, Mário Adolfo e a gerente financeira, Eliana De Oliveira.

Por equipe EM TEMPO Online