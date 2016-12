Jornal de Nova York elege disco de Elza Soares e ‘Aquarius’ entre melhores do ano

Depois de vencer o Grammy Latino em novembro, ‘A Mulher do Fim do Mundo’, de Elza Soares, foi escolhido um dos dez melhores discos do ano pelo jornal americano The New York Times.

Mais cedo, em agosto, o álbum figurou em outra lista da publicação, entre as “obras fundamentais da música brasileira”. “Uma devastadora obra-prima da vanguarda pop sobre as partes da vida brasileira que a música popular tenta esconder”, vaticinou o jornal na ocasião.

Desta vez, “A Mulher no Fim do Mundo” divide, na décima colocação, espaço com “Blackstar”, último disco de David Bowie (1947-2016), e “Lemonade”, da cantora pop Beyoncé, na lista do crítico Jon Pareles.

“Não é preciso tradução para reconhecer a ira de ‘A Mulher do Fim do Mundo'”, escreveu. “[Elza] usa a voz rouca mas ainda no comando para entoar canções sobre abuso e abusadores, pobreza e história, luxúria e violência.”

“Ela é instigada por músicos de São Paulo que descrevem seu som como ‘samba sujo’; eles injetam distorções de guitarra, percussão agressiva e eletrônicos incontroláveis para sublinhar como a senhora Soares é indomável.”

Cinema

O Brasil também foi lembrado na lista de melhores filmes do ano pelo “New York Times”. “Aquarius”, do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho, foi citado pelos críticos A. O. Scott (sétima colocação), Stephen Holden (nona) e Manohla Dargis (menção honrosa).

“No político ‘Aquarius’, a grande atriz brasileira Sonia Braga entrega uma performance imponente como uma crítica de cinema que se recusa a se mudar de seu apartamento quando o edifício é vendido a uma construtora”, argumentou Scott. “Mãe, sobrevivente de câncer e um exemplo de cultura, sensualidade e independência intelectual, Clara é profundamente combativa e uma heroína de nosso tempo.”

Folhapress