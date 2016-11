‘Jornada da Misericórdia’ aguarda presença de fiéis no Parque Municipal do Idoso

A Comunidade Aliança de Misericórdia traz a Manaus, no próximo dia 19, mais uma edição do evento Jornada da Misericórdia. A programação contará com o padre Evandro Henrique Torlai, da comunidade Aliança da Misericórdia de São Paulo, a missionária Ludmila e o apresentador Adan Lopes, do ministério Shalom. A jornada, que é realizada na capital amazonense desde 2009, neste ano ocorrerá no Parque Municipal do Idoso, na rua Jorge Baird, em Adrianópolis, Zona Centro-Sul, e será aberta ao público.

De acordo com a organizadora do evento, em Manaus, Viviane Soares, a Jornada da Misericórdia tem como maior objetivo unir valores, tradições, e forças para o trabalho de evangelização. Segundo ela, todos os anos o tema é diferente, e neste ano, por ser o ano santo da misericórdia – anunciado pelo Papa Francisco – o mesmo foi escolhido.

“Teremos no evento o ministério ‘O sim com o Deus’, que é da nossa comunidade Aliança de Misericórdia, que vai animar toda a festa. O padre Evandro e a missionária Ludmila são de São Paulo e o missionário Adan, que é de outra comunidade, vem fazer uma passagem no evento. A expectativa é a de que pelo menos 200 pessoas compareçam à edição da jornada deste ano. A gente convida cada um que venha participar e se abrir a essa experiência de amor a Jesus”, destaca.

Atuação

Segundo ela, a Jornada da Misericórdia realiza diversas obras sociais para a população carente das periferias e de rua, e está presente em 36 cidades do Brasil, além de outros cinco países: Bélgica, Itália, Portugal, Polônia e Venezuela. Em Manaus, a jornada pretende doar os alimentos que foram arrecadados para a obra missionária Casa Restaura-me, localizada na avenida 7 de Setembro, 2.175, Centro, que funciona desde 2014.

A programação do evento começará a partir das 8h, com muita dança, pregação, oração, louvor e muita adoração. O momento de festa e trabalho termina às 16h, seguido de uma missa. Mais informações sobre a Jornada da Misericórdia, em Manaus, podem ser obtidas pelos telefones 99390-4468 ou 3624-3801.

Michele Freitas

Jornal EM TEMPO