Jorginho poupa titulares em treinamento na Arena da Amazônia

Após a derrota de 3 a 1 para Paysandu, na última terça-feira (4), o Vasco busca alternativas para retornar à liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. E na manhã de quinta-feira (6), durante o primeiro treino da equipe antes da partida contra o Londrina-PR, que será disputada amanhã, às 17h30, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, pela 30ª rodada do Brasileirão, os titulares foram poupados da atividade e apenas os atletas reservas participaram da movimentação.

O treinamento iniciou as 10h e durou cerca de 45 minutos, finalizando logo após o início de uma forte chuva. Mas de acordo com a assessoria do clube carioca, a atividade foi realizada dentro do tempo estimado pela comissão técnica, que se resumiu a um trabalho com campo reduzido, cruzamentos e posse de bola. O único titular presente foi o goleiro Martín Silva, que treinou juntamente com o preparador de goleiros do time.

Após a atividade, o auxiliar-técnico Zinho, disse que o time conta com o apoio da torcida amazonense para vencer o Londrina e retomar a ponta da Série B.

“Ficamos tristes ao perder a liderança para o Atlético-GO, mas ao mesmo tempo motivados, pois sabemos que podemos contar com o apoio da torcida de Manaus, cidade que já consideramos como nossas casas. E a expectativa é que possamos encaixar as vitórias novamente e retornar a liderança, esse é nosso grande objetivo”, afirmou Zinho.

O auxiliar-técnico ainda comentou sobre a qualidade do gramado da Arena da Amazônia e do quanto o lugar traz boas lembranças ao Vasco, ainda mais após as últimas partidas do Gigante da Colina no estádio: bateu Flamengo e Fluminense pelo Campeonato Carioca, contra o Tricolor, inclusive, garantiu o título da Taça Guanabara.

“A Arena da Amazônia, além de ser um ótimo campo para nossos atletas, também nos traz muitas lembranças boas, que são muito úteis durante a preparação psicológica do atleta. Conquistamos o título da Taça Guanabara aqui, e ainda temos total apoio da torcida, que sem dúvidas será uma enorme ajuda aos jogadores”, declarou Zinho.

O Vasco volta a treinar na tarde desta sexta-feira (7), às 16h, na Arena da Amazônia. A expectativa é que a atividade tenha a participação de todos os titulares, incluindo Nenê.

O jogo

A partida entre Vasco e Londrina, será realizada neste sábado (8), às 17h30, na Arena da Amazônia. Os portões serão abertos às 15h30 e a torcida vascaína terá que entrar pelas entradas B e C do estádio. Já os torcedores do Londrina, devem entrar pelo portão D (av. Lóris Cordovil), local que também será destinado para a entrada de pessoas portadoras de deficiência e seus devidos acompanhantes.

Ainda dá tempo de adquirir ingressos para a partida. Os valores são de R$ 60 para as arquibancadas (anel superior e inferior) e R$ 100 para as cadeiras VIPs ou lugar no camarote.

A compra dos ingressos está disponível por meio do site meubilhete.com, na Arena Amadeu Teixeira e lojas Shop do Pé (Amazonas Shopping, Manauara Shopping, Sumaúma, Grande Circular e Avenida Eduardo Ribeiro), e podem ser parcelados na compra por cartão de crédito. Quem doar um quilo de alimento não perecível durante a compra, ganhará desconto de 50%, e os alimentos arrecadados serão doados para instituições de caridade da cidade.

Wal Lima

Jornal EM TEMPO