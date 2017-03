Jorge Teixeira e Parque Rio Solimões comemoram aniversários neste sábado

O bairro Jorge Teixeira IV Etapa, zona Leste, e a comunidade Parque Rio Solimões, no Tarumã, zona Oeste, comemoram aniversário, neste sábado, 25 de março. Com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), as comemorações dos bairros contarão com shows de bandas de forró locais, sorteio de brindes, entre outras atividades.

A festa no Parque Rio Solimões começará a partir das 18h, na Avenida Praia da Ponta Negra. O líder comunitário Flávio Seixas, 23, morador da comunidade há 16 anos, é um dos organizadores do evento. ”Meu bairro é o meu orgulho. Eu sempre me empenhei em ajudar minha comunidade lutando pelos benefícios e mesmo ainda faltando algumas coisas, temos mil motivos para comemorar“, ressaltou Flavio.

Além das bandas de forró ‘Festança’ e forró ‘Tô na Farra’, haverá sorteios de bolsas de informática e um pacote completo de odontologia para a comunidade durante a festa.

Zona Leste

Já na zona Leste, a festa no bairro Jorge Teixeira IV Etapa começará às 18h na Avenida Tapajós, próximo a Escola Estadual Vasco Vasques.

Morador do bairro há 24 anos, Francisco Moura, 34, é um dos organizadores do evento.”Essa festa de aniversário representa uma conquista para nós. A comunidade sempre lutou pela melhoria da infraestrutura do nosso bairro. Hoje, por exemplo, pleiteamos por cursos profissionalizantes, uma praça de alimentação e acreditamos que vamos conseguir. Sabemos que esse evento é o começo das nossas conquistas“, finalizou Francisco.

Com informações da assessoria