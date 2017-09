Jonas Alves é atração do Pé de Serra do Moai desta terça-feira

Depois de morar por mais de onze anos em Manaus, Jonas Alves retorna á cidade que lhe acolheu em seu inicio de carreira – foto: Divulgação

O cantor, compositor e repentista cearense Jonas Alves está de volta ao Pé de Serra do Moai, nesta terça – feira (5). O restobar que está localizado na avenida do Turismo, no Tarum, na Zona Oeste de Manaus, também recebe as bandas Balanço da Sanfona, Mão pra Riba, o cantor Jardel e o DJ Geraldinho a partir das 21h. O ingresso vai custar R$ 30. Para participar da lista amiga, é preciso postar o nome completo na página do evento no Facebook (@pedeserradomoai) ou na da casa no Instagram (@moairestobar). Isso garante a meia entrada (R$ 15) até 00h.

Depois de morar por mais de onze anos em Manaus, Jonas Alves retorna á cidade que lhe acolheu em seu inicio de carreira. Como compositor, já teve mais de seiscentas composições gravadas por artistas como Jorge e Mateus, Gusttavo Lima, Bruno & Marrone, Aviões do Forró, entre outros. Uma delas, “Ressaca de Saudade”, inclusive está entre as faixas do novo DVD de Wesley Safadão (WS in Miami Beach) e já tem mais de 28 milhões de visualizações no YouTube.

Outras músicas autorais como “Me beija”, “Paixão malvada”, “Faça sucesso” e grandes canções de Dorgival Dantas e Luiz Gonzaga estão incluídas no repertório dessa noite. Com uma banda composta por bateria, baixo, guitarra, zabumba e duas Sanfonas, tocadas por Jonas e Fernando Donizette, o show promete ser bem dinâmico e dançante, mantendo a essência do forró Pé-de-serra.

SERVIÇO

O QUÊ: Pé de Serra do Moai com Jonas Alves, Balanço da Sanfona, Mão pra Riba, Jardel e DJ Geraldinho

QUANDO: 05/09 (terça-feira)

QUANTO: R$ 30 (Com nomes na lista VIP, mulheres terão entrada liberada e homens pagam meia até 00h)

ONDE: Moai Restobar – Av. do Turismo, 5625 – Tarumã – Zona Oeste

HORÁRIO: 21h

